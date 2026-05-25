Старшеклассники Гимназии им. Е. М. Примакова встретились с экспертом в сфере управления

Гимназия им. Е. М. Примакова

21 мая старшеклассники Гимназии им. Е. М. Примакова встретились с Андреем Лякиным, автором исследовательской программы «Рождение управления», членом методического совета Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и спикером Мастерской управления «Сенеж». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

На встрече учащиеся узнали, как построить личную траекторию жизни и преодолеть страх перед переменами. Школьники разобрались, что такое «темная материя» в управлении и почему она имеет значение, а также научились находить свою «точку свободы».

Во время семинара участники анализировали реальные ситуации, работали в группах и формулировали первые шаги к реализации своих целей. Живое общение и интересные кейсы сделали мероприятие увлекательным и полезным.

В гимназии отметили, что встреча помогла школьникам по-новому взглянуть на профессиональное и личностное развитие и задуматься о роли осознанного выбора в построении жизненного пути.