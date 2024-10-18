Старшеклассникам в Лобне рассказали про обучение в вузе МВД

Профориентационное занятие прошло для учеников 9-11 классов школы № 3 городского округа Лобня. Сотрудник полиции рассказала ребятам о поступлении и учебе в вузе Министерства внутренних дел и о службе в органах.

Школьники на профориентационном уроке узнали о специальностях и направлениях подготовки, о возможностях для выпускников Московского университета Министерства внутренних дел России имени Владимира Кикотя. Также инспектор рассказала старшеклассникам о социальных гарантиях и льготах для сотрудников органов внутренних дел: стабильная заработная плата, медицинское страхование, ежегодный оплачиваемый отпуск.

Ребята смогли задать все интересующие вопросы о поступлении, учебных программах, возможностях трудоустройства после вуза.

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