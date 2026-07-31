Старшая медсестра из Егорьевска рассказала о своем профессиональном пути

Анастасия Пенькова, старшая медицинская сестра стоматологической поликлиники в Егорьевске, начала свою карьеру в медицине 12 лет назад. Она окончила Новосибирский медицинский колледж и сразу приступила к работе в стоматологии.

После обучения Анастасия жила и работала в Санкт-Петербурге, а полгода назад переехала в Егорьевск. Здесь она заведует работой 18 медицинских сестер, распределенных по разным подразделениям поликлиники, включая детский стоматологический кабинет.

По словам Анастасии, ее выбор профессии был неожиданным даже для нее самой. Изначально она планировала работать в военной структуре, но во время учебы поняла, что ее истинное призвание — медицина, особенно стоматология. «Когда я начала работать в стоматологии, поняла, что очень восхищает смотреть на пациентов, которые получают результат после врача. Улыбка — это, наверное, самое светлое, что есть у человека», — рассказала Анастасия Пенькова.

Переезд в Московскую область позволил Анастасии получать компенсацию за отсутствие жилья в регионе, что стало существенной поддержкой для нее и ее семьи.

Сейчас Анастасия стремится создать комфортные условия для пациентов и сотрудников поликлиники, налаживая рабочие процессы. Она не жалеет о выборе профессии и видит в стоматологии возможность для дальнейшего развития и каждодневного наблюдения за результатами своей работы.