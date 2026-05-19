Старосты сельских поселений обсудили безопасность и миграцию в Можайске

15 мая в Можайском культурно-досуговом центре прошла встреча представителей администрации, экстренных служб и полиции со старостами сельских населенных пунктов. Участники обсудили работу системы «Безопасный регион», вопросы миграционного контроля, пожарную безопасность и защиту жителей от дистанционного мошенничества.

Во встрече приняли участие председатель Совета депутатов Василий Овчинников, заместители главы Можайского округа Мария Азаренкова и Ольга Спиридонова, руководители территориальных отделов, сотрудники полиции и МЧС. Интересы сельских населенных пунктов представляли старосты деревень и поселков округа. Координацией работы занимался руководитель местного отделения Ассоциации старост Сергей Гриднев.

Одной из главных тем стала работа системы «Безопасный регион». Старостам рассказали, как камеры помогают выявлять нарушения и фиксировать случаи незаконного выброса мусора. Особое внимание этому вопросу уделили в связи с началом дачного сезона, когда число подобных случаев традиционно увеличивается. Представители администрации объяснили порядок взаимодействия с системой и сообщили, как оперативно передавать информацию о нарушениях.

Отдельный разговор посвятили миграционной ситуации в округе. Заместитель начальника по охране общественного порядка Максим Бабкин и сотрудники ОМВД России «Можайский» сообщили о текущей обстановке и напомнили порядок действий при выявлении нарушений миграционного законодательства. Старостам передали контакты ответственных сотрудников для быстрого взаимодействия с правоохранительными органами.

Заместитель начальника 61 пожарно-спасательной части Владимир Мохначев напомнил о рисках весенне-летнего периода и необходимости профилактической работы с жителями сельских территорий.

«Обратите внимание на автономные дымовые извещатели. Это недорогое устройство может спасти целую семью. В населенных пунктах с печным отоплением риск возгораний остается высоким», — отметил Владимир Мохначев.

Сотрудники полиции также предупредили старост о новых схемах дистанционного мошенничества. Речь шла о звонках от лжесотрудников банков, полиции и портала «Госуслуги». Представители правоохранительных органов попросили уделить особое внимание информированию пожилых жителей, которые чаще всего становятся жертвами злоумышленников.

Во время встречи старосты поднимали вопросы, с которыми к ним обращаются жители деревень и поселков. Обсуждение затронуло повседневные проблемы сельских территорий и показало необходимость постоянного взаимодействия между жителями, администрацией и экстренными службами.