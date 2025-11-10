Старосты деревень Солнечногорска осмотрели технику для зимнего содержания дорог

Представители населенных пунктов городского округа Солнечногорск посетили МБУ «ДЕЗ». Целью визита стало ознакомление с технической базой предприятия и планами по обслуживанию дорог и дворов в предстоящий зимний период. Для гостей организовали экскурсию и предоставили ответы на все интересующие вопросы.

Сотрудники МБУ «ДЕЗ» продемонстрировали имеющуюся уборочную технику, запасы противогололедных материалов и подробно рассказали о нормативах, стандартах и требованиях, касающихся зимнего содержания дорог общего пользования, дворовых территорий и детских игровых площадок.

«Посещение состоялось по поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова. Основной целью было налаживание коммуникации старост и муниципального бюджетного учреждения для оперативного решения вопросов. Это была первая встреча: в планах провести такое общение для всех старост», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

Представители деревень смогли увидеть работу диспетчерской службы, где происходит прием звонков от жителей, а также отслеживание выполнения поставленных задач.

«Договорились о вступлении наших сотрудников в чаты деревень для оперативного реагирования на замечания старост. Фактически мы наладили прямое общение, каждый староста понимает, куда ему обращаться», — подытожил директор МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» Юрий Гацман.

Старосты активно задавали вопросы, касающиеся периодичности и сроков уборки, а также организации вывоза снега.

«Подобные встречи необходимо проводить с нами, старостами, для решения задач по уборке улиц, пешеходных дорожек, детских игровых площадок в каждом населенном пункте, а также для сверки правил и норм, которые существует в российском законодательстве, и правильности проведения работ. Хотелось бы, чтобы руководство МБУ прислушалось к нашим пожеланиями и надеемся на совместное сотрудничество», — отметил староста деревни Редино Евгений Обеловцев.

Ранее глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков сообщил, что МБУ «ДЕЗ» подготовило к зимнему сезону 29 единиц крупной техники, восемь мини-погрузчиков, пять автовышек и 12 газелей. Кроме того, подрядные организации располагают 18 комбинированными дорожными машинами, 31 трактором и двумя грейдерами. Заготовлено две тысячи тонн пескосоляной смеси, а на поставку еще 12 тысяч тонн администрацией заключены контракты.