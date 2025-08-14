Старостам сельских населенных пунктов вручили удостоверения в Ленинском округе

Собрание со старостами сельских населенных пунктов прошло в администрации муниципалитета. Удостоверения получили девять человек, недавно переизбранных на пятилетний срок полномочий.

Документы вновь избранным представителям населения вручили председатель совета депутатов округа Станислав Радченко и заместитель главы муниципалитета Эдуард Арадушкин. Они поблагодарили сельских старост за конструктивную совместную работу.

Эдуард Арадушкин подчеркнул, что старосты являются надежными помощниками в вопросе коммуникации между жителями и структурами администрации, своевременно доводят важную информацию до односельчан и взаимодействуют с теми, кому нужна помощь.

«Благодаря вашему неравнодушию и энтузиазму в сельских территориях воплощено в жизнь немало инфраструктурных и социальных проектов: отремонтированы дороги, установлены детские площадки, проведено благоустройство», — обратился к старостам замглавы Ленинского округа.

Станислав Радченко попросил старост направлять в совет депутатов предложения по формированию бюджета на 2026 год.