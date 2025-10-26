Старостам деревень в Подольске вручили нагрудные знаки и удостоверения

В Подольске состоялась торжественная церемония вручения нагрудных знаков и удостоверений вновь избранным старостам деревень. Мероприятие прошло при участии первого заместителя главы округа Владимира Кравцова и председателя Совета депутатов Игоря Науменкова.

Староста — это ключевая фигура, помогающая жителям решать важные вопросы. В этом году на пост старосты деревни Ворыпаево был переизбран Николай Сырцев, который отметил, что его работа будет сосредоточена на благоустройстве, вывозе мусора и обеспечении бесперебойного электроснабжения.

Ирина Пестрякова, избранная старостой деревни Яковлево, также получила удостоверение на новый пятилетний срок. Она активно занимается взаимодействием с администрацией, организацией транспортного сообщения и праздников для жителей.

«Каждый год мы проводим праздники деревни и являемся волонтерами, организуя мероприятия для детей и взрослых», — поделилась она.

Кроме того, в Яковлево продолжает действовать акция «Анонимный Дед Мороз», которая помогает малообеспеченным и пожилым жителям. Ирина Пестрякова также курирует соседние деревни Федюково и Малое Брянцево.