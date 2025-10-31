Староста из Сергиево-Посадского округа попал в финал областного конкурса

Награждение финалистов конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта» состоялось в Доме правительства региона. В число 16 лучших участников вошел староста деревни Напольское Сергиево-Посадского округа Юрий Емелин.

На конкурс представили свои проекты 648 старост из 56 муниципалитетов региона. Юрий Емелин рассказал о реализации в Напольском программ «Светлый город» и «Безопасный регион». Под руководством старосты жители деревни смогли добиться освещения улиц, улучшения дорожного покрытия и установки системы видеонаблюдения.

Юрию Емелину вручили благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева и Совета муниципальных образований.

Староста из Сергиево-Посадского округа намерен продолжить работу по благоустройству Напольского. «Нужно пройти „Школу старост“, продолжать совершенствоваться и развивать свою деревню. Буду делиться опытом с коллегами», — рассказал Юрий Емелин.

Всего в муниципалитете трудятся около 300 старост, которые помогают администрации лучше понимать потребности жителей сельских населенных пунктов.