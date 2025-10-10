Староста из Подольска стал финалистом областного конкурса

«Наша деревня с XVI века основана, а в 1846 у нас была построена часовня, ее снесли. Сейчас мы ищем спонсора, чтобы эту часовню построили», — рассказал староста.

Свой успех Игорь Донской подтвердил в стенах Общественной палаты Российской Федерации, где представил проект по воссозданию часовни в деревне, который может стать примером для других поселений.

Быть активным гражданином Игорь Донской учился с детства. Его мать также была старостой деревни и многое для нее сделала.

Финальный этап конкурса собрал самых инициативных и деятельных управленцев со всего Подмосковья. Примечательно, что состоялся он в день рождения главы государства Владимира Путина.

«В стенах Общественной палаты мы собрали всех тех, кто выбрал такой же путь, как наш президент — служение нашей Родине. Это наши старосты — те, кто работают на местах, те, кто знают про проблемы не понаслышке, те, кто хочет эти проблемы решать, кто вкладывается и душой, и сердцем в развитие нашей малой Родины. И это те люди, на которых мы возлагаем большие надежды», — подчеркнул исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.

Всего на конкурс было подано 648 заявок. В финал вышли 16 номинантов. Итоги будут подведены в конце октября. Но для жителей деревни Дмитрово их староста уже стал победителем. Ведь его работа — это не ради наград, а ради реальных дел, которые меняют жизнь к лучшему.