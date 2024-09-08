Староста деревни Маришкино Хламков отдал свой голос на выборах депутатов

Для Александр Хламкова главной целью является то, чтобы жители деревни, которую он представляет, жили благополучно. Для этого нужно, чтобы все сферы жизни постоянно развивались, начиная благоустройством территорий и заканчивая капитальным ремонтом образовательных и здравоохранительных учреждений.

«Участие в голосовании по выбору депутатов в местный совет — это не просто право, а наша гражданская обязанность. Каждый голос имеет значение и может изменить жизнь нашего общества к лучшему. Давайте вместе определим, кто будет представлять наши интересы и заботы, и сделаем выбор, от которого зависит не только будущее нашей деревни, но и всего округа», — подчеркнул староста деревни Маришкино.

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