Старост двух населенных пунктов выбрали в Подольске

Жители деревни Бяконтово и поселка Стрелковской фабрики в Подольске избрали Наталью Романову и Ярослава Ленева старостами на ближайшие пять лет. Они заслужили уважение и доверие односельчан.

Наталья Романова жительница деревни с 2008 года. У нее среднее специальное образование, работает специалистом выдачи интернет-заказов.

С 2019 года зарегистрирована в Бяконтово. В 2023 году жители доверили ей пост старосты в первый раз. Наталья Романова создала чат деревни из 71 участника, где обсуждаются актуальные вопросы и размещается важная информация. Она активно участвует в субботниках, экологических акциях и других общественных мероприятиях.

В поселке Стрелковской фабрики старостой избран Ярослав Ленев. Он проживает в поселке с 2012 года и имеет высшее образование, окончил Московский государственный строительный университет в 2009 году. Женат, воспитывает двоих детей.

Мужчина занимал должность старосты поселка с 2021 года. За это время он не раз оказывал содействие в решении вопросов водоснабжения и водоотведения.