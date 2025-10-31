Старост двух деревень Подольска отметили областными наградами

Нина Печагина и Игорь Донской достойно представили Подольск на конкурсе «Лучший староста Подмосковья». Их труд и преданность делу отметили благодарственными письмами министерства территориальной политики региона и Ассоциации «Совет муниципальных образований Московской области».

Печагина и Донской не первый год представляют интересы жителей своих деревень Лаговское и Дмитрово. За это время сделано немало: благоустраиваются территории, решаются бытовые вопросы, воплощаются новые инициативы.

В подольскую делегацию также вошли старосты села Покров Елена Галанова и деревни Лемешово Кирилл Рожок. Они поделились с коллегами из других населенных пунктов идеями и инициативами, реализуемыми на местах, рассказали о своих проектах и обсудили общие задачи.

Глава Подольска Григорий Артамонов отметил, что именно с таких неравнодушных жителей начинается доверие и единство в обществе.