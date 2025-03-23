Старост деревень Макарово и Жданово выбрали в Подольске

В городском округе Подольск завершились выборы старост в деревнях Макарово и Жданово. На ближайшие пять лет эти обязанности будут исполнять Марина Дурнова и Алексей Перемолотов.

Марина Дурнова, которая уже 16 лет успешно руководит деревней Макарово, вновь получила доверие жителей. За годы ее работы в деревне провели газификацию, благоустроили территорию, оборудовали мусоросборочную площадку и установили памятник в честь павших в Великой Отечественной войне. Для оперативного взаимодействия с жителями Дурнова создала чат из 72 участников, где обсуждаются важные вопросы и размещаются актуальные новости. Она активно участвует в организации субботников и экологических акций, что делает деревню уютнее и комфортнее для жизни.

Алексей Перемолотов, представляющий деревню Жданово, начал исполнять обязанности старосты в 2023 году. За это время он зарекомендовал себя как ответственный и инициативный лидер. Для общения с жителями он также использует чат, который объединяет 54 участника. Алексей активно участвует в благоустройстве деревни, экологических акциях и общественных мероприятиях, что заслужило уважение односельчан.

Оба старосты продолжают вносить значительный вклад в развитие своих деревень, делая их комфортными и благоустроенными для жителей.