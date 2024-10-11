Старост деревень Головково и Жуково назначили в Солнечногорске

Новых старост выбрали в деревнях Головково и Жуково под Солнечногорском. Кандидатуры поддержали голосованием на сходе жителей, а местный Совет депутатов их утвердил.

В деревне Головково старостой стал Виталий Соловьев. Его знают многие жители населенного пункта. Мужчина активно поддерживает свое поселение и оказывает помощь бойцам специальной военной операции. Прямо сейчас он доставляет очередной груз в зону боевых действий.

Старостой деревни Жуково назначена коренная жительница Юлия Макарова, известная своей активной гражданской позицией. Благодаря ее усилиям в 2019 году в дома жителей был проведен газ, что значительно улучшило качество жизни в населенном пункте.

«Основная задача Юлии и Виталия — быть связующим звеном между жителями и органами власти. Они собирают и передают запросы поселений, решают вопросы благоустройства, такие как состояние дорог, освещение, вывоз мусора и безопасность на дорогах, и защищают интересы жителей в диалоге с чиновниками», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В Солнечногорске работают 60 старост. Их статус закреплен с 2020 года. Старостам выдают удостоверения и ежемесячно выплачивают денежное поощрение.

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