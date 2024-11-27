Старинные монеты нашли сортировщики подмосковных КПО в ноябре

Более трех тысяч вышедших из обращения российских монет достоинством одна, пять и 10 копеек пополнили коллекцию музея «Культурный слой». В ноябре на подмосковных КПО специалисты по сортировке обнаружили редкие находки.
Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, на КПО в Солнечногорске сортировщики нашли на ленте уникальную старинную монету — серебряный рубль времен Екатерины Великой и бумажную купюру 1917 года.
Монеты поместили в один из первых экспонатов музея — аптечную емкость.
Все работы по поиску находок на КПО идут в рамках масштабной деятельности по сортировке отходов, которые попадают на ленты комплексов.
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