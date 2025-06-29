Старинную рецептуру «пьющих» баранок возродили в Зарайске

В лавке со 150-летней историей в Зарайске раньше торговали медом и валенками. Житель Подмосковья Иван Борисенко вдохнул в нее новую жизнь. Теперь здесь можно полакомиться зарайской баранкой и даже испечь лакомство самому.

«Я ощущаю себя человеком, который на правильном пути. Мы из муки, воды и человеческого тепла получаем готовый продукт. Мне кажется, это самое важное. Конечно, вся эта история очень хлопотная,: сначала ремонт, бесконечные сомнения, выбор цвета. Но у нас очень дружная команда, ей огромное спасибо, если бы не она, этого проекта бы не состоялось», — рассказал Борисенко.

В старину для продления свежести хлеба изобрели особенный рецепт зарайской баранки.

«Считалось, что эта зарайская баранка выпивала целый стакан чая, и был момент, когда можно было взять эту баранку, положить в рот, и она таяла во рту. Вот такая „пьющая“ баранка», — объяснила историк, экскурсовод Юлия Трундаева.

Спустя время проект «Зарайская баранка» возродил рецептуру. Теперь здесь пекут сдобу, которая пришлась по вкусу гостям и местным жителям. Кроме того, с открытием производства и кофейни появились новые рабочие места.

Для гостей проводят экскурсии с чаепитием, а любой желающий может посетить мастер-класс и самостоятельно испечь лакомство.