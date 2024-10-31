Старинное зеркало пополнило коллекцию музея находок на КПО Подмосковья

На комплексе по переработке отходов в Подмосковье нашли старинное зеркало

Фото: На комплексе по переработке отходов в Подмосковье нашли старинное зеркало

Зеркало-перевертыш с декором в виде клоуна нашли на сортировочной ленте комплекса по переработке отходов в Егорьевске. Экспонат пополнил коллекцию музея «Культурный слой».

С лицевой стороны зеркала — веселый клоун, а с обратной — грустный. Декор выполнен из тяжелого металла, а высота предмета составляет 25 сантиметров. В контейнере для отходов зеркало могло оказаться из-за трещины.

Теперь находка стала экспонатом музея «Культурный слой» при комплексе переработке отходов. Увидеть артефакт и другие интересные предметы, когда-то выброшенные владельцами, можно на сайте хранилища.

Желающие могут приехать на экскурсию по зданию КПО. Она проводится каждый четверг в 13:00 по предварительной заявке.