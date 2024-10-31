Старинное зеркало пополнило коллекцию музея находок на КПО Подмосковья

Зеркало-перевертыш с декором в виде клоуна нашли на сортировочной ленте комплекса по переработке отходов в Егорьевске. Экспонат пополнил коллекцию музея «Культурный слой».
С лицевой стороны зеркала — веселый клоун, а с обратной — грустный. Декор выполнен из тяжелого металла, а высота предмета составляет 25 сантиметров. В контейнере для отходов зеркало могло оказаться из-за трещины.
Теперь находка стала экспонатом музея «Культурный слой» при комплексе переработке отходов. Увидеть артефакт и другие интересные предметы, когда-то выброшенные владельцами, можно на сайте хранилища.
Желающие могут приехать на экскурсию по зданию КПО. Она проводится каждый четверг в 13:00 по предварительной заявке.
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