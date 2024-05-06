Старинное фото Саввинской слободы отреставрировали в Звенигороде | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 15:31 Старинное фото Саввинской слободы отреставрировали в Звенигороде Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Реставрацию редкой фотографии Саввинской слободы завершили в Звенигородском музее-заповеднике. Фотографию с видом на храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери в Саввинской слободе подарила музею Татьяна Гусева.

Фотография имела множество разрывов и заломов. Ранее ее приклеили скотчем к новому бумажному основанию, повредив оригинальную часть основы. Реставратор музея-заповедника Александра Кушаева спасла фотографию, преобразив ее до неузнаваемости.

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Закладка кирпичного Тихвинского храма состоялась 5 июля 1872 года. Строительство финансировалось знаменитым звенигородским благотворителем, купцом Павлом Григорьевичем Цуриковым.

Снимок сделан со стороны улицы, которая в наше время носит название Майской — по краям улицы стоят типичные дома слободы, покрытые соломой. Эти дома видели многочисленные художники, приезжавшие сюда в конце 19 — начале 20 веков. Двадцать лет назад снимок впервые опубликовали в книге «Один век из истории Звенигорода в старинных фотографиях».

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