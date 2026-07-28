Старинная усадьба Тимохово-Салазкино в черте города Видное ждет гостей

В городском округе Ленинский, в городе Видное, есть место, где можно почувствовать себя вдали от городской суеты, не уезжая далеко. Это усадьба Тимохово-Салазкино — настоящая жемчужина и визитная карточка города.

История имения началась 200 лет назад, когда его возвели представители знатного рода Ромадановских. Свое величие и нынешний облик усадьба обрела после отмены крепостного права, когда хозяином стал купец первой гильдии Кононов. Он перестроил главный дом в стиле «псевдоготика».

На территории появились донжон — башня, выполнявшая декоративную функцию, и курдонер — парадный двор. В 2017 году комплекс пережил масштабную реставрацию, и архитекторы бережно восстановили фасады, вернув им первоначальный облик.

Сегодня усадьба рада гостям любого возраста. Здесь можно прогуляться по парку, покормить белок, послушать пение птиц, зайти в уютное кафе и насладиться видом на старинную архитектуру. Любителям ручного труда понравится гончарная мастерская в здании бывших конюшен. А для тех, кто захочет задержаться подольше, работает спа-отель.

В Тимохово-Салазкино 29 июля пройдет экскурсия. Начало в 15:00. Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (498) 547-29-70.