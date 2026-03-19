Старинная школа в Шатуре преобразится к новому учебному году

В городе Шатура Московской области активно идет реконструкция старого школьного корпуса. Здание, построенное в 1956 году, вскоре превратится в современный учебный центр.

Ежедневно на строительной площадке работают около 45 человек. Специалисты уже укрепили фундамент и стены здания. Перекрытия между вторым и третьим этажами полностью готовы. Сейчас рабочие занимаются монтажом перекрытий между первым и вторым этажами и начали черновую отделку помещений. В ближайшее время строители приступят к обновлению фасада и крыши.

В рамках проекта будут заменены все коммуникации: водопровод, отопление и электропроводка. Планировка помещений также изменится — классы станут более просторными и удобными, соответствуя современным стандартам.

Директор по строительству Александр Алексеев сообщил, что главная цель — завершить работы к первому сентября. Это станет долгожданным событием для жителей поселка Черусти, и новый учебный год ребята начнут в светлых и современных классах.