Готовность гимназии № 9 к новому учебному году проверили в Химках

В гимназии № 9 городского округа Химки провели «Родительскую приемку» в преддверии нового учебного года. Родители учащихся вместе с муниципальным депутатом Инной Монастырской проверили готовность учреждения к началу занятий.

«Родительская приемка» — это традиционная всероссийская акция, которую ежегодно проводят в конце августа. Она направлена на создание комфортных и безопасных условий для обучения детей. Родители и руководство школ совместно с муниципальными депутатами проверяют образовательные учреждения перед 1 сентября. Гимназия № 9 по итогам осмотра получила положительную оценку и подтвердила свою готовность.

«Мы осмотрели учебные классы, спортивный зал, оценили состояние пожарной безопасности и санитарно-гигиенические условия. В гимназии чисто, аккуратно и очень уютно. Чувствуется трепетное и сердечное отношение руководства и коллектива к делу. Школе уже 64 года. Это старейшая гимназия в Химках», — поделилась Инна Монастырская.

Напомним, что в школы Химок в этом году пойдут более 35 тысяч детей, из них почти четыре тысячи — первоклассники. Всего в округе функционирует 26 общеобразовательных учреждений.

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