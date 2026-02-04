Старейший хор Подмосковья дал юбилейный концерт в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Народный «Академический хор» Дворца культуры «Родина» отпраздновал 60-летие большим выступлением. В коллективе, известном за рубежом, поют врачи, учителя и инженеры.

Поздравить один из старейших творческих коллективов региона в зале выставочного комплекса «Артишок» собрались жители и почетные гости.

Директор Центральной детской школы искусств, депутат Инна Монастырская отметила уникальность хора, который объединяет химчан разных возрастов и профессий вокруг любви к музыке и высокому искусству, доказывая, что творчество доступно каждому.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов назвал коллектив визитной карточкой культурной жизни округа, который прославляет город на российских и международных площадках своим профессионализмом и преданностью делу.

Под руководством дирижера Елены Моргоевой и концертмейстера Юлии Моргоевой самодеятельные артисты достигли высочайшего уровня. Хор является лауреатом международных конкурсов в Польше, Финляндии, Франции и Израиле. В его копилке также вторая премия областного конкурса «Битва хоров», диплом лауреата «Московского хорового братства» и награды фестиваля «Недаром помнит вся Россия».