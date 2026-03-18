Старейший дуб в Одинцове получил статус памятника природы

Дуб растет в селе Знаменское в Одинцовском городском округе у слияния Истры и Москвы-реки. Это один из самых старейших деревьев в муниципалитете.

В Подмосковье таких старых деревьев почти не осталось. В регионе уже 72 дерева охраняются государством как памятники живой природы, среди них черешчатые дубы от 200 лет. Самым старым считается дуб в Луховицах. Дуб в Знаменском того же возраста, но под охрану так и не был взят.

"Такие старые деревья – редкость в подмосковных лесах. Важно сохранить их для будущих поколений, обеспечив благоприятные условия для роста и развития. И конечно, при принятии решений о проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в этой местности, наши сотрудники учитывают значимость и ценность дуба-старейшины", – рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.



