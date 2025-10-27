Станцию водоочистки построят в Верее до конца года

В Верее планируют построить новую станцию водоочистки в составе водозаборного узла. Как сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области, проект модернизации обеспечит качественной питьевой водой почти пять тысяч местных жителей.

Сейчас воду в городе подают из трех артезианских скважин, но анализ показал превышение норм по железу, мутности и цветности. Чтобы улучшить качество воды, приняли решение возвести новую блочно-модульную станцию водоочистки.

Производительность объекта составит 2,3 тысячи кубометров воды в сутки. Станция будет оснащена узлами грубой очистки, напорной аэрации, обезжелезивания и фильтрации, а также системами умягчения воды и дозирования гипохлорита натрия. Все процессы работы станции будут автоматизированы, что позволит комплексно очищать воду от всех примесей.

Строительство станции планируют завершить до конца 2025 года.