Станцию техобслуживания для грузовых автомобилей построят в Лобне в 2027 году

В городском округе Лобня вдоль Краснополянского шоссе начали возводить станцию технического обслуживания для грузовых автомобилей. Завершить работы планируют в 2027 году.

Проект поможет создать в Лобне порядка полусотни новых рабочих мест, привлечет в экономику Подмосковья инвестиции в размере 400 миллионов рублей.

Сейчас специалисты выравнивают земельный участок, где будет располагаться будущее здание площадью 2700 квадратных метров. Там обустроят пять рабочих постов для автосервиса, оборудуют мойку грузовых машин и складские помещения. Помимо этого, в здании разместят административные кабинеты и зону отдыха для сотрудников. Отметим, что заказчик проекта — компания «Сакура Лоджистик».

На станции будут оказывать услуги по техобслуживанию и ремонту грузового автотранспорта, в том числе обязательный предрейсовый контроль техники предприятия.