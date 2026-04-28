Станцию обслуживания грузовиков в Лобне построят до конца года

На Краснополянском шоссе в Лобне строят крупный сервисный комплекс для грузового транспорта. Здание готово уже на 95%.

Когда комплекс начнет работать, там смогут ремонтировать и обслуживать тягачи, автовозы и прочую тяжелую технику. Это позволит создать свыше 50 рабочих мест.

В проект инвестируют примерно 400 миллионов рублей. В здании, площадь которого составит почти три тысячи квадратных метров, расположат пять постов технического обслуживания и ремонта, зону для мойки, склады с запасными частями, офисы и бытовые помещения для работников.

Также планируют обустроить пространство для предрейсового контроля водителей и переговорную.

Обслуживать тяжелую технику будут при помощи грузоподъемного крана, который позволит проводить ремонт быстро и качественно.

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья уже побывали на площадке и осмотрели объект.

Застройщиком выступает компания «Сакура Лоджистикс», которая работает в сфере международных перевозок и логистики. Новый корпус позволит расширить базу обслуживания автопарка.

Работы завершает в третьем квартале текущего года.