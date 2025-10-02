Станцию обезжелезивания воды обновят в деревне Синево под Истрой к концу года

В скором времени у жителей деревни Синево муниципального округа Истра появится чистая и качественная вода благодаря обновленной станции обезжелезивания. Модернизацию планируют завершить до конца текущего года.

Водозаборный узел в Синево работает с 1967 года и снабжает водой два многоквартирных дома, две модульные котельные и частный сектор. Более чем за полвека эксплуатации оборудование на объекте сильно устарело, а водонапорную башню вывели из эксплуатации. Поэтому от жителей стали поступать обращения о плохом качестве воды.

Сейчас на объекте монтируют новую современную блочно-модульную станцию водоподготовки производительностью до 500 кубометров в сутки. Она будет очищать воду от механических примесей и всех видов железа, приведя ее качество к требованиям СанПиН. Также здесь установят новые резервуары чистой воды и насосную станцию для стабильного водоснабжения. Особенно это актуально в летние месяцы, когда численность населения в деревне достигает порядка 300 человек.