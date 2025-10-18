Станцию Гжель в Раменском украсили по традициям народного промысла

Недавно железнодорожная станция Гжель в Раменском муниципальном округе ничем не отличалась от сотни других. Теперь платформа № 2 преобразилась — ее скамейки и колонны украсили сине-голубыми узорами.

Работу выполнила художник «Гжельского фарфорового завода» Диана Романова.

«Хочу, чтобы люди, которые приезжают сюда, понимали, что это Гжель, народные традиции, увидели, что все это соблюдается, все не забыто. Хочу, чтобы люди радовались — приятно ждать электричку, когда вокруг красиво», — поделилась Диана Романова.

Для оформления станции выбрали только одного мастера. И это не случайно. По словам организаторов, в творчестве важно не менять руку.

«Мы давно хотели, чтобы путешествие в Гжель начиналось не с карты на телефоне, а именно с эстетического впечатления, и хотели, чтобы наши гости с первой секунды, когда приехали на станцию, окунались сразу в атмосферу сине-белого узора», — сказала генеральный директор «Гжельского фарфорового завода» Вера Коновалова.

Диана создавала дизайн около двух недель. Идея украсить станцию принадлежит Центральной пригородной пассажирской компании. Сначала специалисты обновили инфраструктуру, поставили урны и новые лавочки. А потом решили, что скамейки нельзя оставить без Гжельской росписи, ведь здесь все дышит традициями русского народного промысла.

«Мы провели очень масштабные работы на площади почти две тысячи квадратных метров. Мы заменили фундамент, плитоперекрытие, брусчатку, отремонтировали навес. Финальный штрих — это художественное оформление, которое сделает станцию настоящим арт-объектом под открытым небом. Она расположена в селе Гжель — населенный пункт с многовековыми традициями», — отметил главный специалист отдела по связям с общественностью Центральной пригородной пассажирской компании Антон Аксенов.