Станцию Дрезна защитят особые зоны регулирования застройки

Станция Дрезна признана объектом культурного наследия регионального значения. Для сохранения ее исторического облика и окружающей среды на прилегающей территории введены зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Это позволит защитить как само здание вокзала, так и его историко-культурное окружение.

Теперь в определенных зонах охраны станции запрещено сносить или переносить историко-градостроительные объекты, а также возводить новые постройки, если они могут нанести ущерб историко-градостроительной среде. Подробности можно узнать в постановлении Правительства Московской области от 12.05.2026 № 523-ПП.

Станция Дрезна появилась в период строительства Московско-Нижегородской железной дороги (1858–1862 годы). Здесь, на земле, где еще при Екатерине II бывшие крестьяне осваивали домашние текстильные станки, за несколько поколений выросли династии фабрикантов, прославивших регион на всю империю.

Первое здание вокзала было деревянным, но в 1903 году по инициативе начальника станции Павла Ивановича Покровского возвели новое — кирпичное, которое и сегодня встречает пассажиров. Вокзал в Дрезне — один из немногих дореволюционных памятников города, сохранившихся до наших дней, и, пожалуй, единственный, который используется по своему первоначальному назначению.