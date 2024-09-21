Станцию для зарядки электромобилей установили на улице Ленина в Реутове

Новую станцию для зарядки электромобилей мощностью 150 киловатт разместили вблизи здания администрации городского округа Реутов на улице Ленина. Она заряжает автомобиль в 10 раз быстрее, чем электрозаправочные пункты предыдущего поколения.

Водители электромобилей могут зарядить свои машины через специальное приложение на смартфоне. Как отметил заместитель главы городского округа Реутов Владимир Климов, в муниципалитете еще три года назад начали устанавливать электрозарядные станции.

«Мы установили шесть умных опор уличного освещения, в которых есть функция зарядки электромобиля, но в отличие от этой станции они медленные, требуется несколько часов на заряд. Здесь же на это нужно около 20 минут, — добавил он.

Так, водитель электромобиля Юлия Сухарева рассказала, что заряда новой станции ей хватает на 400-500 километров летом и около 300 зимой. Жительнице Реутова понравилось и расположение новой заправки.

В рамках Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года акционерное общество «Мособлэнерго» устанавливает в Реутове новые быстрые электрозарядные пункты. К концу 2024 года в Московской области оборудуют 65 таких заправок.

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