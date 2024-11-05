Станция скорой помощи в Лобне получила новый автомобиль

Кроме того, в ближайшее время на линию выйдет реанимобиль, укомплектованный всем необходимым для оказания экстренной помощи. Врач-реаниматолог, недавно вступивший в штат подстанции, будет оказывать помощь на этом автомобиле, что повысит качество и скорость реагирования на критические ситуации.

Сейчас на станции скорой помощи Лобни работает восемь автомобилей. Среднее время прибытия на экстренный вызов составляет около 20 минут, а на неотложный — от 20 до 40 минут. В условиях сезонной заболеваемости количество вызовов достигает от 85 до 140 в сутки.

Обновление автопарка и привлечение квалифицированных специалистов являются важными шагами в повышении качества медицинского обслуживания жителей городского округа Лобня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».