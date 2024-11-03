Станция скорой медицинской помощи в Химках получила 3 новые машины

В городском округе Химки автопарк станции скорой медицинской помощи пополнили новыми машинами. На линию выйдут три полностью укомплектованных транспортных средства.

Все кареты скорой помощи оборудовали дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме этого, в машинах установили современные приборы для проведения сердечно-легочной реанимации, с помощью которого можно сделать массаж сердца. Для удобства водителей «скорые» оснастили навигаторами и камерами заднего вида.

«Приводим к единому стандарту поликлиники, модернизируем другие объекты. За 10 лет установили 500 единиц нового цифрового медоборудования, а также обновили автопарк — закупили 50 новых машин скорой и неотложной помощи», — подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Всего правительство Московской области выделило 77 современных машин скорой помощи. Они поступят в отделения по всему региону. В следующем году также приобретут 77 новых автомобилей.

«Автопарк стараемся обновлять регулярно. В Подмосковье сейчас 876 машин скорой помощи, 777 из них — класса В, экстренной помощи, 99 — класса С, реанимобили», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он также добавил, что всего в регионе заменили 618 машин: из них 63 реанимобиля, еще 14 закупили в прошлом году. Во всех автомобилях установили современное оборудование и все необходимое для экстренной реанимации.

Напомним, что в Подмосковье для сотрудников скорой помощи предусмотрели меры поддержки: социальная ипотека, программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», доплаты молодым специалистам и компенсация аренды жилья. Для привлечения кадров в регионе заключают целевые договоры с больницами и медколледжами.

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