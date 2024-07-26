Станция «Одинцово» вошла в топ-3 Подмосковья по популярности платформ МЦД-1

Станция «Одинцово» вошла в число трех самых востребованных станций МЦД-1. Московские центральные диаметры за время работы перевезли больше миллиарда пассажиров.

Только на МЦД-1 прокатилось больше 360 миллионов человек. Московские центральные диаметры — это железнодорожные линии, связывающие Москву с ближним Подмосковьем. Они образуют единую транспортную систему с метрополитеном и Московским центральным кольцом.

Лидирующие станции по числу пассажиров: «Одинцово», «Славянский бульвар» и «Савеловская».

Наибольший поток пассажиров на МЦД-2 выявили на станциях «Царицыно», «Подольск» и «Нахабино», на МЦД-3 — «Выхино», «Зеленоград-Крюково» и «Электрозаводская».

Самыми загруженными платформами на МЦД-4 стали «Железнодорожная», «Курская» и «Нижегородская».

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