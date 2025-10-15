Станция обезжелезивания появится в деревне Вельяминово под Истрой

Проблема некачественной воды в селе Вельяминово под Истрой скоро останется только в воспоминаниях жителей, ведь здесь появится станция водоподготовки. Она будет работать без использования электроэнергии и химических реагентов, только с применением кинетической энергии.

Благодаря этой станции процесс очистки воды будет безопасным и эффективным, но самое главное — результативным, потому что у людей в домах будет чистая вода. Ее производительность рассчитана на 500 м³ в сутки. В настоящее время осуществляется монтаж павильона, и уже смонтирован каркас. Также подготовили три резервуара чистой воды и современную систему очистки.

По этой же государственной программе Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в муниципалитете планируют смонтировать такие же станции очистки воды еще на трех ВЗУ: в Синев, Алехнове и Красновидове. На всех объектах работа уже началась. И все они будут оснащены системой безреагентной очистки питьевой воды.