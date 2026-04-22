Подготовка станций МЦД к лету началась

На Московских центральных диаметрах стартовала подготовка станций к летнему сезону. В работах будут задействованы 125 остановочных пунктов, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московскую железную дорогу.

Железнодорожники займутся уборкой фасадов зданий, входных, турникетных и кассовых зон, эскалаторов и подъемников для маломобильных пассажиров. Кроме того, они очистят стены и полы в пешеходных тоннелях, а также проверят и подготовят к запуску системы кондиционирования. Когда температура станет стабильно положительной, в вестибюлях снимут вторые двери, установленные на зиму.

На платформах обновят окраску полос безопасности, билетных касс и павильонов, приведут в порядок информационные и навигационные знаки.

Прилегающие к станциям и транспортным узлам территории благоустроят и озеленят.

Все работы планируется завершить до конца апреля.