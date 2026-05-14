Стандарты поддержки производителей детских товаров разработают на федеральном уровне

В рамках Конгресса ИДТ 12 мая прошла стратегическая дискуссия о стандартах инфраструктуры детства. Участники предложили создать федеральный штаб для разработки единого стандарта, который позволит эффективно доводить бюджетные средства до национальных производителей детских товаров и вовлечь в это направление все регионы России.

Модератором сессии выступил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Он поделился опытом региона в создании кластера производителей детских товаров. Проект начался с 600 позиций, а сейчас насчитывает уже 2,3 тысячи наименований.

Заместитель директора Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Владимир Мостовой отметил, что регионам-лидерам в вопросах поддержки предприятий индустрии детских товаров являются Москва, Московская, Нижегородская, Ленинградская, Свердловская, Новосибирская, Ярославская, Кировская, Ивановская, Ростовская области, а также Республика Башкортостан.

По словам заместителя руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владимира Петракова, сегодня в столице работает свыше 60 предприятий, которые выпускают практически все, что нужно ребенку с самого рождения. Для поддержки производителей детских товаров действует более 20 мер.

Участники дискуссии подчеркнули, что при обеспечении госзаказов приоритет должен отдаваться российским производителям. Также было отмечено, что важно предоставить регионам возможность софинансирования программы «Подарок новорожденному» и других социальных проектов за счет субсидий.