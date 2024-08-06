Стало известно, почему два ЖК в Мытищах разделили шумозащитными экранами

Минтранс: проход между ЖК «Императорские Мытищи» и «Мытищи Лайт» сделать нельзя

Прямой проход между жилыми комплексами «Императорские Мытищи» и «Мытищи Лайт» нельзя построить из-за линий электропередачи. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Московской области.

«В данном месте строительство надземного перехода неосуществимо по причине прохождения трех линий ВЛ500», — ответили в Минтрансе.

Пешеходную связь организуют следующим образом: от дома № 1 на Тенистом бульваре до кольцевого перекрестка на Осташковском шоссе возле деревни Погорелки обустроят тротуар. Далее дорога будет идти направо вдоль Осташковского шоссе до ЖК «Мытищи Лайт».

Ранее жители пожаловались, что власти перекрыли «дорогу жизни», по которой каждый день сотни людей ходили в магазины, церковь, школу и садик. Как сообщил Telegram-канал «Замкадье | Подмосковье | Мытищи», вдоль трассы появились шумозащитные экраны. Теперь людям приходится идти в обход.

Ранее администрация Мытищ провела совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду. Власти обсудили вопросы, касающиеся уборки снега и обеспечения безопасности на дорогах.