Стало известно, почему два ЖК в Мытищах разделили шумозащитными экранами

Минтранс: проход между ЖК «Императорские Мытищи» и «Мытищи Лайт» сделать нельзя

Фото: РИА «Новости»

Прямой проход между жилыми комплексами «Императорские Мытищи» и «Мытищи Лайт» нельзя построить из-за линий электропередачи. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Московской области.

«В  данном месте строительство надземного перехода неосуществимо по причине прохождения трех линий ВЛ500», — ответили в Минтрансе.

Пешеходную связь организуют следующим образом: от дома № 1 на Тенистом бульваре до кольцевого перекрестка на Осташковском шоссе возле деревни Погорелки обустроят тротуар. Далее дорога будет идти направо вдоль Осташковского шоссе до ЖК «Мытищи Лайт».

Ранее жители пожаловались, что власти перекрыли «дорогу жизни», по которой каждый день сотни людей ходили в магазины, церковь, школу и садик. Как сообщил Telegram-канал «Замкадье | Подмосковье | Мытищи», вдоль трассы появились шумозащитные экраны. Теперь людям приходится идти в обход.

Ранее администрация Мытищ провела совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду. Власти обсудили вопросы, касающиеся уборки снега и обеспечения безопасности на дорогах.

«Чихать они хотели». Что побудило наркопреступников рекламировать товар в открытую

«Соседи Герострата», или Кому какое дело до планов Пугачевой?

«Звуки были похожи на выстрелы». Пассажиры оправдались за панику в аэропорту Кольцово

«Сказочные чудеса». Кто стоит за отставкой премьера Бангладеш Шейх Хасины

«Предстоит операция». Брат избитого в Феодосии боксера рассказал о его состоянии

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте