Приуроченный к Году семьи турслет прошел в Можайском округе

Три дня работники учреждений и предприятий Можайска боролись за звание самой дружной и активной команды. Они участвовали в спортивных и творческих конкурсах. Результаты оценивало жюри, в составе которого были начальник отдела культуры молодежной политики и туризма Галина Селиванова, муниципальные депутаты Василий Овчинников, Елена Прокутина и Александр Князев, директоры культурно-досугового и молодежного центров Юлия Солдатенкова и Оксана Маруненко, а также ведущий эксперт отдела физической культуры и спорта Николай Моносов.

Лучшей на турслете стала команда «Простоквасино», второе место заняла команда «Пульс» из Можайской больницы, третьей стала команда «Коммуналочка», представлявшая ресурсоснабжающую организацию АО «ФПЛК».

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