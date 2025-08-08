Стахановское озеро очистят в Электрогорске

Стахановское озеро в Электрогорске ожидает масштабная очистка, которая станет возможной благодаря реализации экологической программы «100 прудов и озер». Этот проект направлен на восстановление и оздоровление водоемов Подмосковья.

«Стахановское озеро в числе тех, которые расчистят в этом году. Это значительно улучшит экологическое состояние водоема. Специалисты удалят излишне разросшуюся водную растительность, поднимут со дна бытовой мусор, приведут в порядок прибрежную зону. Водоем оздоровится, снизится риск заморов водных биоресурсов и водоплавающих птиц», — рассказали в администрации Павлово-Посадского городского округа.

По словам специалистов, реализация этих мер позволит не только оздоровить водоем, но и снизить риск заморов водных биоресурсов и водоплавающих птиц, которые могут происходить из-за недостатка кислорода в воде.

Последний раз Стахановское озеро подвергалось очистке в рамках программы «100 прудов и озер» в 2021 году. Нынешний проект станет продолжением работы по поддержанию экологического благополучия водоема.