Стадион возле школы № 1 в Пущине благоустроят в ноябре

В школе № 1 города Пущино завершается реализация губернаторской инициативы «Открытый стадион». На спортивной площадке завершены работы, направленные на создание комфортных и безопасных условий для занятий физической культурой.

На беговых дорожках и спортивных коробках уложено резиновое покрытие, установлены теннисные столы, а также проведены работы по асфальтированию дорожек и установке бордюрного камня. На футбольном поле выполнены комплексные работы, включая монтаж дренажной системы и укладку синтетического покрытия.

В настоящее время подрядчик завершает установку спортивного оборудования и информационных стендов, а также проводит обустройство ограждения по периметру территории.

«Скоро школьники смогут снова заниматься на обновленном стадионе, а горожане получат возможность тренироваться здесь в свободное время», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Данный объект станет не просто спортивной площадкой, но и важной частью городской инфраструктуры, способствующей формированию культуры здорового образа жизни в Серпухове. Открытие стадиона для школьников и жителей города запланировано на вторую половину ноября.