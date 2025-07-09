Стадион в городке Кубинка-10 капитально отремонтируют в Одинцовском округе

Строители уже демонтировали старые трибуны, убрали временные постройки, очистили площадку от мусора. Сейчас идет активное формирование основания для новых сооружений.

Привычное всем жителям спортивное пространство совсем скоро преобразится в современный комплекс для активного отдыха и занятий спортом. Здесь появятся полноразмерное футбольное поле и две универсальные площадки, подходящие для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Любителей бега порадуют новые беговые дорожки.

Особое внимание уделяют комфорту спортсменов и болельщиков: для первых построят теплые раздевалки, а для вторых — удобные трибуны с навесами от солнца и дождя. Одновременно с этим специалисты занимаются перекладкой наружной теплосети, проходящей рядом со стадионом — инфраструктура будет не только современной, но и надежной.

Открытие объекта запланировано уже этой осенью.