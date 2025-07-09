Стадион в городке Кубинка-10 капитально отремонтируют в Одинцовском округе
Масштабная модернизация городского стадиона стартовала в Кубинке-10. Работы проводят в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья».
Строители уже демонтировали старые трибуны, убрали временные постройки, очистили площадку от мусора. Сейчас идет активное формирование основания для новых сооружений.
Привычное всем жителям спортивное пространство совсем скоро преобразится в современный комплекс для активного отдыха и занятий спортом. Здесь появятся полноразмерное футбольное поле и две универсальные площадки, подходящие для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Любителей бега порадуют новые беговые дорожки.
Особое внимание уделяют комфорту спортсменов и болельщиков: для первых построят теплые раздевалки, а для вторых — удобные трибуны с навесами от солнца и дождя. Одновременно с этим специалисты занимаются перекладкой наружной теплосети, проходящей рядом со стадионом — инфраструктура будет не только современной, но и надежной.
Открытие объекта запланировано уже этой осенью.