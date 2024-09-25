Стадион «Урожай» в Рузе открыли после реконструкции

День города специально перенесли на вторую половину сентября, чтобы подарить обновленный стадион жителям. На открытии спортивного сооружения жители смогли сыграть партию в шахматы, попробовать себя в греко-римской борьбе, сдать нормативы ГТО, а после еще и пообщаться с главой Рузского городского округа Николаем Пархоменко.

Главным видом спорта на «Урожае», естественно, стал футбол. Кстати, именно футболисты из Детской спортивной школы «Руза» в декабре прошлого года стали инициаторами обращения к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о необходимости реконструкции стадиона.

«Нам в кратчайшие сроки сделали отличный проект, отличное поле. В таких условиях мы ожидаем побольше ребят, которые хотят заниматься футболом», — поделился тренер-преподаватель ДЮСШ «Руза» Павел Уютнов.