Стадион «Урожай» в Рузе открыли после реконструкции
Официальное открытие обновленного стадиона «Урожай» состоялось в Рузе. Праздник спорта совместили с 696-м днем рождения города.
День города специально перенесли на вторую половину сентября, чтобы подарить обновленный стадион жителям. На открытии спортивного сооружения жители смогли сыграть партию в шахматы, попробовать себя в греко-римской борьбе, сдать нормативы ГТО, а после еще и пообщаться с главой Рузского городского округа Николаем Пархоменко.
Главным видом спорта на «Урожае», естественно, стал футбол. Кстати, именно футболисты из Детской спортивной школы «Руза» в декабре прошлого года стали инициаторами обращения к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о необходимости реконструкции стадиона.
«Нам в кратчайшие сроки сделали отличный проект, отличное поле. В таких условиях мы ожидаем побольше ребят, которые хотят заниматься футболом», — поделился тренер-преподаватель ДЮСШ «Руза» Павел Уютнов.
«Урожай» стал современным спортивным центром: помимо футбольного поля с искусственной травой, здесь есть беговая дорожка, универсальные спортивные площадки, закрытые трибуны, электронное информационное табло, а также теплые раздевалки.
«Больше 200 детишек только из спортивных школ у нас занимаются футболом. Зимой на этом поле точно так же можно будет продолжать заниматься любимым видом спорта. Теперь мы готовы принимать вызов наших соседей и соревноваться. Спорт — это основа жизни, здоровья», — заявил Николай Пархоменко.
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