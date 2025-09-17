Стадион «Труд» отремонтируют в Серпухове

В 2026 году стадион «Труд», расположенный в Серпухове, подвергнется капитальному ремонту, который позволит улучшить условия для занятий спортом и проведения соревнований. Реконструкция стадиона станет частью масштабной программы обновления социальной инфраструктуры муниципалитета, направленной на создание комфортных условий для жителей и повышение качества жизни в округе.

В текущем году уже завершены работы по ремонту семи объектов образования. Были отремонтированы пять школ и два детских сада, расположенные в деревне Васильевское и поселке Пограничный. В 2026 году планируется продолжить эту работу и обновить еще шесть социальных объектов, включая четыре школы и два детских сада.

Активно обновляются и учреждения культуры. В следующем году, после завершения капитального ремонта, свои двери откроют Детская школа искусств имени Алябьева в Пущино, Дом культуры «Исток» и Детская школа искусств «Синтез». Таким образом, в период с 2025 по 2026 год в округе запланировано капитально отремонтировать девять школ, четыре детских сада и стадион.