Стадион «Торпедо» в Орехово-Зуеве открыли после капитального ремонта

Стадион «Торпедо» открыли в Орехово-Зуеве после капитального ремонта. Там обустроили современное футбольное поле с искусственным газоном, спортивные зал, хоккейную коробку, а также площадки для волейбола и баскетбола.

Стадион отремонтировали в рамках губернаторской программы. Специалисты восстановили старые объекты спорткомплекса и оборудовали новые зоны. Это залы для общей физической подготовки и единоборств, универсальная площадка с резиновым покрытием для футбола, баскетбола и волейбола, поле с искусственным газоном, беговая дорожка и хоккейная коробка.

Там также заменили все коммуникации, сантехнику, окна и двери. На территории установили современное освещение, видеонаблюдение и системы безопасности. Общая площадь реконструкции составила 24,5 тысячи квадратных метров.

«Для Орехово-Зуева, который по праву считается колыбелью российского футбола, это больше, чем капитальный ремонт. Это — возрождение легендарного места! Стадион много лет был тренировочной и домашней ареной профессиональной команды „Знамя труда“. Сегодня эстафету принимает новое поколение футболистов», — сказал депутат Госдумы Геннадий Панин на церемонии открытия.

Стадион построили в 1966 году. После ремонта там начнут проводить соревнования регионального и всероссийского уровней. В комплексе будут работать секции по бадминтону, футболу, баскетболу и киокусинкаю.