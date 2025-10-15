Стадион «Торпедо» в Орехово-Зуеве капитально отремонтировали

Реконструкция стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве завершилась. Там обновили поле и беговые дорожки, привели в порядок раздевалки и спортзалы.

В ходе ремонта в здании стадиона обновили коммуникации, окна, двери, фасад и кровлю. На территории построили дополнительное футбольное поле, а у хоккейной коробки появились трибуны. Всего за матчами смогут наблюдать около тысячи болельщиков.

«Строительство и капитальный ремонт спортивных объектов — важная часть работы областного стройкомплекса. Там где строятся и обновляются объекты спортивной инфраструктуры, люди начинают больше уделять времени спорту, общаться, что, безусловно, повышает качество жизни», — отметил глава Минстроя Подмосковья Александр Туровский.