Стадион «Торпедо» в Дмитровском округе отремонтируют к осени

Ремонт стадиона «Торпедо» продолжается в Дмитровском округе. К сентябрю там приведут в порядок административные звания и откроют новую площадку для занятий спортом.

Стадион «Торпедо» построен в Дмитровском округе в 1962 году. Он находится в живописном месте, окруженном высокими соснами. На площадках стадиона тренируются не только спортсмены, но и местные жители: они делают зарядку и совершают короткие пробежки.

«На обновленном стадионе появится футбольное поле с искусственным покрытием, 400-метровые беговые дорожки с правильным резиновым покрытием, две многофункциональные площадки для ГТО и баскетбола», — рассказала генеральный директор Центра развития физической культуры, спорта и отдыха Анастасия Малахова.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный побывал на стадионе во время еженедельного объезда территории и поговорил с представителем подрядной организации, ведущей строительство. Он подчеркнул, что важно не только сдать объект в срок, но и привести в порядок прилегающую территорию.