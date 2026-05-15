Стадион «Торпедо» станет центром спортивного развития округа

Стадион «Торпедо», возведенный в 1966 году, обрел новую жизнь и превратился в современную тренировочную базу. В ходе модернизации футбольное поле покрыли профессиональным искусственным покрытием с подогревом. Также были построены новые спортивные площадки, тренажерные залы, хоккейные коробки и зоны для воркаута.

Все системы стадиона, включая приточно-вытяжные установки, а также залы и оборудование, были обновлены в соответствии с новыми стандартами спортивной подготовки. Благодаря реконструкции появилась возможность размещать спортсменов с проживанием, что позволяет собирать детей со всего Подмосковья на тренировки и соревнования.

Сейчас на базе «Торпедо» занимаются более 440 спортсменов: футболисты, бадминтонисты, представители секции киокусинкай-карате и других видов спорта. Спортивная школа объединяет восемь направлений и предлагает обширную программу для участников проекта «Активное долголетие», а также для многодетных семей, которые могут бесплатно посещать секции и бассейн.