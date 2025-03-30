Стадион «Торпедо» реконструируют в Орехово-Зуеве в 2025 году

В Орехово-Зуеве продолжается масштабная реконструкция одного из главных спортивных объектов города — стадиона «Торпедо». Работы направлены на полное обновление комплекса и создание современного и комфортного пространства для спортсменов и зрителей.

В рамках проекта рабочие заменят трибуны, которые станут более удобными и безопасными, а также установят навес для защиты зрителей от осадков. Футбольное поле получит новый качественный газон, а вокруг него появится современная беговая дорожка. Прилегающая территория также будет благоустроена.

Изменения затронут и внутренние помещения стадиона. Здесь увеличат количество раздевалок, туалетов и душевых, а также обустроят просторный зал для тренировок. Все инженерные коммуникации будут заменены на новые, а объект оснастят современным освещением и системой видеонаблюдения.

Строители уже завершили демонтаж старых трибун, полов и перегородок в здании. Сейчас ведутся работы по заливке новых полов и утеплению фасадов.