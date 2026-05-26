Стадион «Строитель» в Клину открыл двери после масштабной реконструкции

В рамках модернизации были проведены следующие работы: * реконструкция футбольного поля и беговых дорожек; * установка трибун на 1 008 мест; * обустройство многофункциональной спортивной площадки; * создание зоны для игры в мини‑футбол; * оборудование легкоатлетического сектора (площадки для толкания ядра, прыжков в высоту и длину, зона для стипль‑чеза).

На открытии стадиона команда «Легенды футбола» провела матч с местными спортсменами и организовала мастер‑классы для юных футболистов. На мероприятии выступили известные спортивные комментаторы Виктор Гусев и Олег Жолобов. Также состоялась автограф‑сессия с участием Егора Титова, Андрея Тихонова, Дмитрия Аленичева, Александра Филимонова и других известных спортсменов.