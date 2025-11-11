Стадион «Строитель» в Клину откроют после ремонта в 2026 году

На улице Чайковского в Клину активно проводят работы по капитальному ремонту старейшего в округе стадиона «Строитель». Подрядная организация приступила к ключевому этапу — формированию покрытия футбольного поля.

Проект реконструкции реализуют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств областного бюджета. Общая площадь стадиона превышает 15 тысяч квадратных метров.

На объекте работают 48 специалистов и пять единиц техники. Они проводят монтаж вентфасадов на двух административных зданиях, чистовую отделку помещений, устройство колодцев, а также устанавливают основания под спортивное ядро и трибуны на тысячу мест.

Работы завершены на 65%.

В ближайшее время подрядчику предстоит уложить искусственное покрытие с системой подогрева на футбольном поле, оборудовать беговые дорожки, завершить модернизацию зрительских трибун, ремонт спортивных залов и раздевалок.

Также рабочие полностью заменят инженерные коммуникации и сантехнику в административных корпусах, обновят освещение и благоустроят прилегающую территорию.

Ввод в эксплуатацию обновленного стадиона «Строитель» запланирован на 2026 год. После открытия спортивный объект сможет круглый год принимать тренировки и соревнования.